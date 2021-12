Nieuw beeld opgedoken van Songfestival 1964, editie waarvan geen opname is bewaard of misschien zelfs is gemaakt

De overwinning van Cinquetti in 1964 was de eerste ooit voor Italië op het Songfestival. Het land zou het later nog twee keer winnen: in 1990 met Toto Cutugno en "Insieme: 1992" en dit jaar met Måneskin en "Zitti e buoni".

Met haar 16 jaar was Cinquetti ook de jongste winnaar ooit, een titel die ze behield tot de deelname van Sandra Kim met "J'aime la vie" voor ons land in 1986. In 1974 nam Cinquetti nog eens deel aan het Songfestival met "Si", toen goed voor een tweede plek. In 1991 presenteerde ze de liedjeswedstrijd toen die in Italië plaatsvond.