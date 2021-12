Staking maandag bij vliegend personeel Brussels Airlines, vakbond: "Verwachten enorme verstoring van vliegschema"

Het gaat om een gezamenlijke oproep van de drie vakbonden. De staking start maandag om 5 uur 's ochtends, zegt BTK-secretaris Olivier Van Camp. De actie gaat uit van het vliegend personeel, dat zijn de piloten en cabinepersoneel. "Maar natuurlijk kan het zijn dat mensen van andere afdelingen onze staking volgen", zegt Van Camp.

Aanleiding voor de actie is het uitblijven van structurele oplossingen om de hoge werkdruk aan te pakken, waar eerder al actie voor gevoerd werd. Het ging toen om kleinere, vooral symbolische acties, om reizigers te ontzien.

Volgens Van Camp is de onvrede bij het personeel intussen zo groot geworden dat spontane acties dreigden. Daarop werd beslist om de 24 urenstaking te organiseren. "Zo kan Brussels Airlines de nodige maatregelen treffen en kunnen reizigers voor maandag ondertussen een andere vlucht zoeken", zegt Van Camp. "We willen de reizigers niet treffen. De verantwoordelijkheid ligt bij de directie. Ook willen we signaal geven aan de moedermaatschapij in Duitsland."

Van Camp benadrukt wel dat de vakbonden zich niet willen verschuilen achter het feit dat een spontane staking dreigde. "De directie heeft met haar attitude geoogst wat ze gezaaid heeft."