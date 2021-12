Zottegem voert strengere regels in voor nachtwinkels: "Tijd om een rem te zetten op het aantal nachtwinkels"

"In het centrum van Zottegem zijn al heel wat nachtwinkels. Alle leegstaande panden lijken er te veranderen in nachtwinkels. Dat zorgt er voor dat het winkelaanbod in onze stad verschraalt. Verder zorgt het ook voor overlast door de consumptie van alcohol op straat", legt de burgemeester uit.

In het nieuwe reglement voor nachtwinkels is sprake van een nieuwe starters- en jaarlijkse belasting. Ook kan je geen nieuwe nachtwinkel meer starten in een straal van 250 meter rond een bestaande nachtwinkel. "Zo vermijden we dat we in de toekomst alleen maar nachtwinkels hebben in bepaalde straten", zegt De Potter.