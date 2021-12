Stukje middeleeuwse stadsmuur ontdekt in Tongeren, tijdens sloop van oude garages

"Erfgoed zit soms in een klein hoekje", staat er op de blog van het stadsarchief. "En soms is dat een autogarage." Vorige week werden namelijke enkele oude garages in de Luikerstraat afgebroken, vlakbij de hoek met de Albertwal en dichtbij de Velinxtoren. Daar komt een nieuwbouw. Een buurtbewoner dacht tijdens de sloop een stukje van de middeleeuwse stadsmuur gezien te hebben en verwittigde de stadsarcheoloog. En zijn vermoeden bleek te kloppen.

Tussen de tussen de snelbouwblokken van de achterwand zit nog een stuk muur met verschillende steensoorten zoals silex en zandsteen. "En het stuk muur ligt precies op de noordelijke perceelgrens, die overeenkomt met het tracé van de 13de eeuwse stadsmuur."

Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal nu moeten beslissen of het stuk oude stadsmuur moet behouden blijven.