Te veel beperkingen voor kerstmarkten, dus organiseert Lauren uit Riemst een online kerstmarkt

De 26-jarige Lauren Guisset uit Riemst is onderneemster en heeft een Facebookgroep opgericht waar iedereen zijn kerstproducten of kerstdiensten kan aanbieden. Het doel is om elkaar makkelijker te vinden om kerstcadeautjes te kopen of te verkopen. “Als het een succes wordt organiseer ik misschien zelf ooit een fysieke kerstmarkt.”