Nederlandse politicus Thierry Baudet moet berichten over coronabeleid en Joden verwijderen, aldus de rechtbank 

Baudet moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor een vergelijking die hij op Twitter had gemaakt tussen de Holocaust en de coronamaatregelen in Nederland. Hij had onder meer gezegd dat "ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn", omdat hij vindt dat ongevaccineerden door het Nederlandse coronabeleid worden gediscrimineerd. Enkele Joodse organisaties eisten dat Baudet die uitspraken terugnam.