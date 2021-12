Tietjes op Kaartjes verkoopt als zoete broodjes voor Think Pink vzw

“Lora kan goed tekenen en toen we op een terrasje zaten, kwam het van een

het andere. Zij zou de tekeningen maken en ik zou enkele ludieke spreuken of wensen schrijven die draaiden rond borsten”, vertelt Sophie. Het mondde uit in ‘Tietjes op Kaartjes’, een project met wenskaarten voor kerstmis. “De oorspronkelijke wensen worden aangepast zoals “Tits time to party” of “O tettenboom” in plaats van “O dennenboom”. Ik dacht eerst dat de mensen het raar zouden vinden, maar integendeel. Ik krijg heel veel leuke reacties. Iedereen ziet er de humor van in. En het maakt de problematiek ook bespreekbaar. Waar we oorspronkelijk 50 tot 100 kaartjes zouden laten drukken, zitten we nu al aan een veelvoud van dat cijfer.”