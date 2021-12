Twee ongevallen in Ham en Beringen: Jonge bestuurder komt om,  politievoertuig botst

In Ham is deze voormiddag een jonge bestuurder omgekomen toen hij na een ongeval op de N-73 tussen Tessenderlo en Beverlo de weg te voet overstak. Hij werd aangereden door een vrachtwagen en overleed ter plaatse. De man was even voordien met zijn auto tegen de vangrails beland.

Een anoniem politievoertuig van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo, dat op weg was naar het ongeval, raakte betrokken bij een botsing in Beringen. Dat gebeurde op de hoek van de Tervantstraat en de Industrieweg. In de andere auto zaten een vrouw en een kind, ze werden in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze liepen lichte verwondingen op. De politiemannen bleven ongedeerd.

