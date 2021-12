Minister Van Peteghem na "Pano" over voetbalschandaal: "Er loopt onderzoek naar 18 profclubs voor belastingfraude" 

De vraag is natuurlijk hoe zwart geld - soms uitbetaald in een broodzak of in de vorm van cadeaus als horloges - te controleren is. Moeten clubs en spelers dan wel de fiscale voordelen krijgen die ze nu genieten? Vanaf januari zullen profspelers 15 procent socialezekerheidsbijdrage betalen op al het brutoloon boven 2474 euro. Dat is al meer dan vandaag, maar "gewone mensen" betalen wel 38 procent. Bovendien mogen clubs vanaf januari nog steeds 75 procent van de bedrijfsvoorheffing bij zich houden.