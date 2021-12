Rus veroordeeld tot levenslang voor moord op Tsjetsjeense separatist in park in Berlijn

Een rechtbank in Berlijn achtte de 56-jarige Rus Vadim Krasikov schuldig aan moord en veroordeelde hem tot een levenslange gevangenisstraf. Krasikov schoot in augustus 2019 Zelimkhan Khangoshvili van dichtbij dood in een park in Berlijn, een 40-jarige Georgiër van Tsjetsjeense afkomst. De Duitse politie pakte Krasikov diezelfde dag nog op. Volgens de rechter handelde Krasikov in opdracht van de Russische veiligheidsdienst.

De moord veroorzaakte heel wat ophef in Duitsland. In december van dat jaar zette Duitsland twee Russische diplomaten het land uit, nadat de federale openbare aanklager gezegd had dat er voldoende aanwijzingen waren voor de betrokkenheid van Rusland of de deelrepubliek Tsjetsjenië bij de moord. Rusland wees van zijn kant twee Duitse diplomaten uit.