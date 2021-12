Voedselbank deelt 10.000 feestmaaltijden uit aan minderbedeelde Limburgers

Vrijwilligers waren woensdagochtend druk in de weer met de verdeling van 10.000 maaltijden aan de Limburgse Sint-Vincentiusverenigingen, OCMW’s en andere sociale organisaties. “Die bezorgen het voedsel op hun beurt aan Limburgers in financiële nood”, zegt Hendrik Claessens, voorzitter van Voedselbank Limburg. “Vandaag starten we met de bedeling van 6.500 maaltijden, de rest volgt later deze week. Maaltijdproducent Deliva en cateringbedrijf Unami schenken de maaltijden, die bovenop de normale voedselbedeling komt. Het is uniek dat één bedrijf zo'n grote schenking doet.”