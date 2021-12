VS-president Biden bezoekt door tornado's getroffen plaatsen in Kentucky

Biden benadrukte dat de federale overheid klaarstaat voor hulp en hij prees de mentaliteit van de bevolking. "De mensen kwam uit het niets om als gemeenschap te helpen, en dat is hoe het hoort te zijn. Dat is hoe Amerika hoort te zijn. Er zijn geen rode tornado's of blauwe tornado's. Er zijn geen rode staten of blauwe staten als zoiets gebeurt", aldus Biden, die daarmee doelde op de partijkleuren van de Democraten en Republikeinen.