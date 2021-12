Na bijna 3 maanden lijkt vulkaanuitbarsting op La Palma afgelopen, de heropbouw kan beginnen

Sinds maandagavond is het erg stil rond de Cumbre Viejavulkaan op het Canarische eiland. 36 uur zonder hevige activiteit zou volgens wetenschappers en vulkanologen wel eens kunnen betekenen dat de vulkaanuitbarsting is afgelopen. Het is niet uitgesloten dat de vulkaan opnieuw uitbarst, maar volgens experts is de kans relatief klein.