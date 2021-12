Waarom ons land beslist om de boosterprik sneller toe te dienen: wat is het nut en is het haalbaar?

Door het interval in te korten, kunnen natuurlijk ook meer mensen sneller hun boosterprik krijgen. Momenteel zijn er in ons land al 2,9 miljoen boosterprikken toegediend. Een kwart van alle Belgen is op die manier extra beschermd.

"De inkorting zal vooral effect hebben voor de jongeren", zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters. "Een kwart van de bevolking is momenteel extra gevaccineerd, dat zijn vooral de ouderen. Voor de veertigers en vijftigers is die termijn van 6 maanden intussen gepasseerd, dus voor hen zal er niet veel verschil zijn. Maar de jongeren die gepland waren voor februari of maart, zij zullen de booster 2 maand vroeger kunnen krijgen."