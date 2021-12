Wie een milieumisdrijf pleegt, moet zich zelden of nooit voor een rechter verantwoorden

Hoe dan ook pleit Van Hecke ervoor dat er nu werk gemaakt wordt van bijkomende milieu-expertise bij rechters en parketten. Zoals ook al voorzien is in het regeerakkoord. "Dat erkent het gebrek aan specialisatie. Een zaak als die van 3M toont aan dat er nog serieus werk aan de winkel is als het gaat over de opvolging van milieumisdrijven."

"Naast de nood aan meer specialisatie is er ook gewoon een tekort aan magistraten die milieumisdrijven kunnen behandelen. De specialisatie moet in elk arrondissement wettelijk verankerd worden. En er is ook een gebrek aan specialisatie bij de politiediensten, essentieel toch om de strafonderzoeken grondig en met expertisen te kunnen voeren."