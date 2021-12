Yens (23) uit "Down the road" wil meedoen aan "The voice": "Laten zien dat Downies dat ook kunnen"

"Het gaat goed met mij”, vertelt de 23-jarige Yens Ruymers uit Sint-Truiden. Twee jaar geleden nam hij deel aan het programma "Down the road". Daarin ging hij samen met Dieter Coppens en 5 andere jongvolwassenen met het syndroom van Down op reis naar Zuid-Afrika.

In twee jaar tijd is er veel veranderd in het leven van Yens. Hij woont nu alleen met begeleiding op een appartement in Sint-Truiden en werkt bij De Wroeter, een zorgcentrum in Kortessem. En ook met Yens’ liefdesleven gaat het heel goed: “Ik zie mijn vriendin Inez heel graag”, glundert hij. “We zijn nu al 4 jaar samen. Inez is een heel lief en schattig meisje. Ze is altijd beleefd en het is gewoon een geweldige vrouw. Ik hoop misschien ooit met haar te kunnen samenwonen en trouwen.”