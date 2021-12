Zonnesonde Parker vliegt door zonnecorona en raakt zo als eerste ruimtetuig ooit de zon aan 

Parker ging al op 28 april van dit jaar door de zonnecorona, maar het duurde tot nu voor de verzamelde data volledig geanalyseerd was. Alles samen was de Parker-sonde maar enkele uren in de corona, op zo’n 10 miljoen kilometer van het oppervlak van de zon. De data geeft wetenschappers meer inzicht over hoe de zon precies in elkaar zit.