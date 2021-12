Zwembad Groot Schijn in Deurne organiseert voor eerste keer BK Bommetje Springen

Voor de eerste keer zakt het Belgisch Kampioenschap "Bommetje Springen" af naar het zwembad Groot Schijn in Deurne. Deelnemers moeten zo spectaculair mogelijk in het zwembad springen. Daarbij is vooral belangrijk het water zo hoog mogelijk te laten opspatten. "We willen het niet te officieel maken. Sfeer en plezier maken zijn het belangrijkste", vertelt Michaël Schouwaerts van Sportoase.