13 maanden rijverbod en boete van bijna 6.000 euro voor dronken snelheidsduivel uit Lauwe  

In Kortrijk is een 35-jarige autobestuurder uit Lauwe vandaag veroordeeld tot 13 maanden rijverbod en een boete van 5.600 euro. Hij mag de komende 3 jaar enkel met een alcoholslot rijden. Hij krijgt zijn rijbewijs pas terug, als hij opnieuw slaagt voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen. Hij moet ook de nodige medische en psychologische proeven afleggen.

Begin augustus reed de man uti Lauwe nog dronken aan 202 kilometer per uur in een zone 90 in Rekkem, een deelgemeente van Menen. En dat was niet de eerste keer. Op 12 juli 2020, bij een politiecontrole in Wervik, had hij 1,5 promille alcohol in zijn bloed. In januari 2021 had hij opnieuw te veel gedronken en reed hij - zonder zijn rijexamen opnieuw af te leggen - aan 180 kilometer per uur op de snelweg. Hij werd in totaal al 4 keer veroordeeld voor dronken rijden. Daarom wilde de openbare aanklager dat de bestuurder rij-ongeschikt zou verklaard worden. Volgens een verslag van de gerechtsarts blijkt dat de man wel nog rijgeschikt is, dus de politierechter ging niet verder op de vraag in.