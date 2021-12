Aalst opent transitdepot om tijdelijk erfgoedobjecten uit Denderstreek te bewaren en te behandelen

"De collecties zijn hier 'in transit'", legt schepen Van Overmeire uit. "Alle verenigingen in de regio die met erfgoed bezig zijn, bieden we aan om hun collectie, of een deel ervan, tijdelijk naar hier over te brengen. Dan geven wij die voorwerpen een basisbehandeling, worden ze gefotografeerd en verpakt." De stukken gaan daarna terug naar de oorspronkelijke eigenaar in een betere staat: "Dat is een dienstverlening die wij hen graag willen aanbieden."