Afbraakwerkzaamheden van iconische wandelweg op Pier in Blankenberge gestart

Na de eerste fase van de renovatiewerken van de Pier in Blankenberge, waarbij er alternatieve toegangswegen werden voorzien naar het hoofdgebouw, kan de volgende fase beginnen: de afbraak van de iconische wandelweg. Het bedrijf Artes Group voert de werken uit. "Het is een heel speciaal project voor ons, want dit is een uniek monument aan onze kust. Het is ook bijzonder dat we de nieuwe pier zullen bouwen naar het oorspronkelijke model van uit de jaren '30", vertelt projectleider Dries Hoste.