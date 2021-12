Album met geluiden van (zeldzame) vogels aan de top in Australische hitlijsten

Het is de eerste keer dat een album van die aard in de hitlijsten belandt. De vogels moeten alleen de zoetgevooisde stemmen van Adele, Ed Sheeran, Paul Kelly en Taylor Swift laten voorgaan. Grote kleppers als Abba en The Weeknd geven ze het nakijken, om niet te zwijgen van kersttoppers als Michael Bublé en Mariah Carey.



"Het is een heel speciaal album, met enkele zeldzame opnames van vogels die mogelijk zullen verdwijnen als we niks doen om hen te beschermen", zegt Paul Sullivan, directeur van Birdlife Australia, aan The Music Network. "Deze campagne is dan wel ludiek, maar er zit ook een serieuze kant aan wat we doen. Het is hartverwarmend om te zien hoe vogelliefhebbers tonen aan regeringen en ondernemingen dat Australiërs om deze belangrijke dieren geven."