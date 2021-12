Nieuw Antwerps vaccinatiedorp in de maak voor boosterprik: "Iedereen geprikt voor einde kerstvakantie"

Het grote Antwerpse vaccinatiedorp op Spoor Oost is sinds een paar weken afgebroken. "Nu zetten we boosters in bioscoopcomplex Kinepolis en in de evenementenruimte Antwerp Expo. Maar deze grootschalige versnelde boostercampgane gaan we opnieuw op één plek organiseren. Dat kan eén van de twee huidige locaties worden, of mogelijk een nieuwe. Dat hangt af van een aantal factoren zoals de bereikbaarheid. Vanmiddag hakken we de knoop door", zegt Stroobants op Radio 2 Antwerpen. Eerder deze week suggereerde Antwerps schepen Els Van Doesburg (N-VA) het Sportpaleis al als mogelijke locatie.