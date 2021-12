Antwerps stadsbestuur vraagt Demir duidelijkheid over PFOS: "Grote gevolgen voor bouwsector"

"We hebben plichtsgetrouw op dertig actieve werven bodemstalen genomen. Het goede nieuws is dat er meestal niets aan de hand is. Bij 1 op de 5 was er een overschrijding van de richtwaarden en is de grond afgevoerd. Het probleem is dat de huidige voorzorgsmaatregel nogal robuust is en heel de stad omhelst. Daar is niemand bij gebaat. Noch de bewoners, noch het milieu", zegt Meeuws aan Radio 2 Antwerpen. Het Antwerpse schepencollege vraagt nu aan bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) dat er een duidelijke kaart komt met de afbakening van risicovolle gronden.