Antwerpse politie gaat samenwerken met vier West-Vlaamse korpsen

De Antwerpse politie gaat nauw samenwerken met vier West-Vlaamse politiezones onder de noemer ANTW4WVL. Concreet gaat het om de Politiezones Polder, RIHO, Vlas en Westkust. "De samenwerking gaat heel breed. Zowel operationeel als administratief kunnen we zaken binnen het netwerk uitwisselen. Heel concreet kan het gaan over het doorspelen van dossiers of het werpen van een frisse blik op een aanslepende zaak", zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns op Radio 2.

"We hadden al een aantal samenwerkingen met buitenlandse korpsen maar dit gaat ons meer helpen", vult Antwerps korpschef Serge Muyters aan. "We willen vooral onze mensen op het terrein beter laten presteren door een betere ondersteuning."

De vier betrokken West-Vlaamse politezones wisselen al sinds 2018 kennis uit in een netwerk. Ze verwachten veel van de toetreding van het Antwerpse korps. "Wij staan als politiezone voor steeds grotere uitdagingen. Het is heel handig dat we dan kunnen beschikken over de kennis van andere politiekorpsen. We zijn erg dankbaar voor de samenwerking met een groot korps zoals dat van Antwerpen", zegt Thomas De Tavernier, van de politiezone VLAS op Radio 2.