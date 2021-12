Voorbijganger vindt arm op jaagpad in Gavere, mogelijk van Fransman die al enkele maanden is vermist

Op een jaagpad aan de Schelde in Gavere heeft een voorbijganger een arm gevonden. Volgens de autopsie van de wetsdokter heeft het lichaamsdeel een aantal verwondingen die aangebracht zijn na het overlijden van de persoon. Het parket is een onderzoek gestart om te weten te komen van wie het lichaamsdeel is. Mogelijk is het van een Fransman die al een paar maanden vermist is.