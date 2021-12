Kunstenaars en ondernemers werkplaats Artenova in Mechelen dringend op zoek naar nieuwe locatie 

In 2019 verhuisde Artenova van de gelijknamige meubelzaak aan het station - die intussen gesloopt werd- naar de voormalige bibliotheek in de Moensstraat. Ook daar moest het collectief weg, omdat de stad de bibliotheek zou verkopen aan een projectontwikkelaar. "Daar hebben ze nu ook ongeveer twee jaar gezeten, en dat gebouw wordt nu ook verkocht", zegt schepen van cultuur Björn Siffer (Groen). "Dat betekent dat we nu zouden moeten doorschuiven naar een andere locatie, als die locatie voorradig is."