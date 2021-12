Assisen Tongeren: Marc Castermans (53) uit Bilzen schuldig aan moord

Op het assisenproces is Castermans schuldig bevonden aan de moord op de Genkenaar Vandereycken. De jury heeft daar 3,5 uur voor nodig gehad. De feiten speelden zich op 4 juni 2017 af in de Louis Paul Boonstraat in Gellik (Lanaken), waar Castermans Vandereycken met een steen het hoofd insloeg met een fatale schedeltrauma tot gevolg. Daarna heeft Castermans het lichaam ergens op een onbekende locatie gedumpt, want het lijk is nooit teruggevonden.