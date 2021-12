'Backpack Kid' wordt 20: kon hij zijn '15 minutes of fame' van mei 2017 verzilveren?

Volgens zijn moeder hing Horning als kind altijd al de clown uit, reden genoeg om op 13-jarige leeftijd zijn grappen en grollen, en dan vooral zijn komische dansjes, via het internet te delen met een groter publiek ("Iedereen probeert zo goed mogelijk te dansen, om zo populair mogelijk te worden, maar ik voeg er een komische toets aan toe en creëer zo een eigen dansroutine.").

Tijdens een zomerkamp in juni 2014 probeerde hij voor het eerst de 'floss dance' uit: "Iedereen die me bezig zag, leek enthousiast. Dus dacht ik: "Waarom zou ik er geen video van maken en die op Instagram zetten?" In de hoop dat een 40-tal vrienden-volgers die ik toen daar had, hem zouden zien. Maar iemand met veel meer volgers pikte de video op, wat toen al tot een stijging van mijn volgers leidde van een paar duizend." (Complex, juni 2017)

Maar het was zangeres Rihanna die in december 2016 voor de grote boost zorgde. Zij publiceerde immers een filmpje van Horning op haar Instagramaccount, als reactie op het feit dat ze genomineerd was voor 8 Grammy Awards: