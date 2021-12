BEKIJK - "Als wij de honden van deze mensen helpen, dan helpen wij de mensen zelf ook", prins Laurent helpt daklozen met een hond

Prins Laurent is samen met een dierenarts op pad geweest in Brussel om daklozen met een hond te helpen tijdens de wintermaanden. Andere jaren stelde de Stichting Prins Laurent verwarmde containers met sanitair voor hen ter beschikking, maar door corona is dat niet meer mogelijk. "Als wij de honden van deze mensen helpen, dan helpen we de mensen zelf ook. Het probleem is dat wij alleen middelen hebben voor de hond, niet voor de persoon zelf", licht de prins zijn actie toe in "Het journaal".