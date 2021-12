Betalen in de winkel kan voortaan ook door QR-code te scannen op betaalterminal

"Deze samenwerking (met Payconiq) biedt handelaars de mogelijkheid om een ruimere keuze aan betaalmethodes aan te bieden in hun zaak en sluit aan bij nieuwe consumptietendensen", stelt Worldline in een persbericht.

Volgens het bedrijf trekt de trend dat we steeds meer online betalen met de smartphone (QR, betaal- of bankapp) zich ook door naar de fysieke winkel. In augustus betaalden de Belgen meer dan een miljoen keer met de smartphone aan de kassa, klinkt het. Dat is drie keer meer dan in februari 2020, net voor de uitbraak van de coronacrisis.