Bonheiden stelt ondertekening uit van fel besproken trajectcontrole: "Eerst advies van minister Somers"

Er was grote verontwaardiging toen de contracten tussen de firma TAAS en enkele gemeentebesturen uitlekten. Daaruit moest blijken dat TAAS kon kiezen waar de controles plaatsvonden. De firma zou ook aandringen op het weghalen van verkeersdrempels en ander straatmeubilair. Verkeersveiligheid zou zo ondergeschikt worden aan de commerciële belangen.

"Wat ons contract in Bonheiden betreft is dat allemaal niet aan de orde", zegt Van Looy. "Wij gaan geen enkele verkeersdrempel verwijderen, TAAS heeft daar ook niets over te zeggen. Ook de locaties van de trajectcontrole zijn door ons gekozen, niet door het privébedrijf. Nog zoiets dat niet klopt: er is geen gegarandeerde minimumopbrengst. Als niemand op het traject te snel rijdt, heeft TAAS geen inkomsten." Per vastgestelde verkeersovertreding in Bonheiden zou het privébedrijf 24 euro krijgen.

De oppositiepartijen N-VA en Groen hebben intussen klacht ingediend bij de gouverneur tegen de beslissing van de gemeenteraad over de trajectcontroles. Burgemeester Van Looy maakt zich sterk dat de samenwerking alsnog zal doorgaan. "We wachten het advies van Somers af maar ik zie geen problemen voor ons contract. Als alles doorgaat, mikken we op najaar 2022 voor de trajectcontroles."