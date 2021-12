Grootste deal ooit voor werk solo-artiest? "Bruce Springsteen verkoopt rechten op zijn muziek voor 500 miljoen dollar"

Het akkoord zou in de voorbije weken gesloten zijn, maar er is geen officiële verklaring, er zijn ook geen specifieke details bekend. Volgens Billboard zou het gaan om de masters van Springsteens hele oeuvre en om zijn werk als muziekschrijver. De masters, dat zijn de originele opnames van een album of een song. Wie die in handen heeft, beslist ook wat er met die muziek kan gebeuren: van nieuwe uitgaves over het gebruik in reclame en films tot het aanbod op streamingdiensten. Met andere woorden: de eigenaar kan daar veel geld aan verdienen.

Sony zou dus de volledige collectie hits van Bruce Springsteen in handen krijgen, met klassiekers als "Born to run", "Born in the USA" en "The River." Hoeveel de deal waard is, is niet bekend, maar Billboard citeert bronnen die het hebben over minstens 500 miljoen dollar, omgerekend zo'n 443 miljoen euro. Daarmee zou het de grootste overname ooit zijn voor werk van een solo-artiest.