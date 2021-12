Brussels Airlines dient ingebrekestelling in als staking van maandag doorgaat

"We hebben een ingebrekestelling gestuurd naar de vakbonden met de vraag om tegen morgen 11.00 uur de stakingsoproep te annuleren", zegt woordvoerster van Brussels Airlines Kim Daenen. Ze herhaalt dat Brussels Airlines heel verbaasd is door de stakingsactie, omdat er een pv van verzoening is van twee weken geleden, waarna de sociale vrede normaal gezien gegarandeerd is. "De regels zijn duidelijk niet gevolgd. Daarom verhalen wij de mogelijke schade op de vakbonden."