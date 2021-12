Cadeaus inpakken met stof volgens een Japanse methode: “Ecologischer, maar ook speciaal en kleurrijk”

Furoshiki is de Japanse naam voor een badmat. “Zij wikkelden hun badkledij vroeger in een doekje en gingen zo naar het badhuis”, legt Dufromont uit. “Wij knopen het doekje rond het geschenk. Het maakt het heel verschillend en kleurrijk.”



De Vreemde Eend wil ecologisch te werk gaan. “Het is de bedoeling dat die stofjes dan terugkomen naar hier. De mensen betalen een waarborg van 80 cent per cadeautje en als ze de stof terugbrengen krijgen ze dat geld terug. Ik merk ook dat mensen de stofjes zelf gebruiken om cadeaus in te pakken. En ze nemen ook het voorbeeld over, want ze hergebruiken dan ander materiaal om geschenken in te pakken of inspireren andere mensen.”