Cafébaas Drieslinter begint taxidienst voor zijn klanten: "Iedereen veilig thuis en klanten blijven langer zitten"

Wie de auto, brommer of zelfs fiets neemt, moet het na een paar pintjes al voor bekeken houden. Dat is jammer voor de caféhouder die er geld aan verdient, maar misschien ook voor de klanten die best wat meer willen drinken. En dus bedacht Tim Dewaelheyns van café De Molenvrienden in Drieslinter een oplossing: zijn eigen taxidienst beginnen. "Voor vijf euro per persoon zorg ik ervoor dat mijn klanten veilig opgehaald worden en weer thuis worden gebracht in een straal van 15 km. Zo kunnen de klanten doen wat ze willen en moeten ze na twee pintjes niet stoppen. Ik heb al vaker meegemaakt dat ik mensen naar buiten zie stappen en bang ben dat ze niet veilig naar huis gaan. Daarom ben ik begonnen met de taxi-service."

Maar wie staat er dan achter de toog als Tim al die mensen veilig naar huis moet brengen? Dat kom je hier te weten in zijn gesprekje tijdens De Middag op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel.