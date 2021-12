Cel Vermiste Personen zoekt gezonken autowrakken in haven van Antwerpen: "Geen lichamen gevonden"

Al anderhalve maand is de Cel Vermiste Personen met sonarboten gezonken wagens aan het zoeken in de dokken van de Antwerpse haven. Vandaag was de laatste zoektocht van Operatie Clean Port, met een zoekactie aan de Noordlandbrug, vlakbij BASF in Zandvliet.

Er waren 8 spots in de Antwerpse haven waar iets gedetecteerd werd. In totaal werden vijf wagens gevonden, 4 daarvan werden geborgen. De auto's waren gestolen of gedumpt, er werden geen lichamen gevonden. "We hebben een lijst van personen die als vermist zijn opgegeven met hun voertuig, en we hopen die lijst zo kort mogelijk te maken", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

"Daarvoor hebben we elk jaar een aantal grote operaties. We proberen systematisch te werken en elke waterloop over heel het land aan bod te laten komen. In de regio Antwerpen zijn er toch enkele dossiers die al jarenlang op onze lijst staan, en daar zouden we toch iets aan willen doen", aldus Remue.