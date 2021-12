Coronablog: Iets meer dan 800 mensen op intensieve zorg, boosterprik kan sneller

De Metropolitan Opera in New York gaat een herhalingsinenting opleggen voor alle muzikanten en toeschouwers. Dat is volgens het prestigieuze Amerikaanse operahuis een voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de omikronvariant.

De opera was anderhalf jaar gesloten door de coronapandemie, eind december gingen de deuren opnieuw open. De sluiting bracht het instituut in financiële problemen, er volgden moeizame gesprekken met het personeel over het inleveren van loon.

Sinds de heropening kreeg de Metropolitan Opera zo'n 160.000 bezoekers over de vloer. Zij moeten volledig gevaccineerd zijn, net als het personeel. Het instituut zal nu dus ook een herhalingsinenting verplichten opdat iedereen zich veilig zou voelen, klinkt het in een verklaring. De maatregel gaat in vanaf 17 januari.