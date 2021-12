Coronapil van Pfizer krijgt positief advies voor noodgebruik bij risicopatiënten

"Het is een Covidremmer die je vroeg moet inzetten om de infectie af te breken. Als je het medicijn zou inzetten wanneer iemand al in het ziekenhuis ligt, is het eigenlijk te laat", zegt viroloog Johan Neyts. Het kan in deze fase vooral nuttig zijn bij bijvoorbeeld kankerpatiënten, mensen met een verzwakt immunsysteem, of oudere mensen in woonzorgcentra, mocht er zich daar een plotse corona-uitbraak voordoen, zegt Neyts.

De pil zou ook werken tegen de omikronvariant. Het advies van de EMA geldt voor volwassenen en is voorlopig, het is nog geen officiële goedkeuring voor commercieel gebruik. Pfizer zit momenteel in fase 3 van zijn studies, maar toch is de pil al besteld door onder meer de Verenigde Staten. Paxlovid is een van de eerste geneesmiddelen die specifiek tegen corona worden ontwikkeld, en heeft voorlopig de beste resultaten.

Het is bedoeld om een zware impact bij patiënten te voorkomen of tenminste om de kans daarop te verminderen. In afwachting van een definitieve officiële goedkeuring, als de pil later gecommercialiseerd kan worden, is er nu dus al een positief advies voor noodgebruik. België heeft de coronapil van Pfizer nog niet besteld, maar zou beter niet te lang meer mee wachten, raadt Neyts aan.