Deense luchtmacht controleert Belgische kust op transmigratie

Elke nacht stijgt het vliegtuig op vanaf de luchthaven van Rijsel. “Het vliegt dan in cirkels tussen de stranden van Calais en Zeebrugge. Dat is de strook van waaruit de meeste bootjes vertrekken” De jet is uitgerust met heel wat sensoren, zoals warmtecamera’s om mensen op het strand of op zee gemakkelijk in beeld te brengen. “De transmigranten bereiden hun overtocht ’s nachts voor en zijn moeilijk op te sporen vanop de grond. Vanuit de lucht is dat veel gemakkelijker”, vult Berger aan. Aan boord zijn naast de piloten ook operatoren voor de bediening van de sensoren en de camera’s actief. Daarnaast is ook een Franse politieman mee die alle informatie of gevaarlijke situaties online doorgeeft aan zijn collega’s op het terrein. “De politiepatrouilles op de grond gaan dan over tot identificatie en kunnen de migranten tegenhouden op het ogenblik dat ze nog maar net vertrokken zijn”, weet Berger.