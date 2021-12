Dokters van de Wereld: kwetsbare mensen krijgen in België nog moeilijker medische zorg dan elders

Dokters van de Wereld heeft in 2020 meer dan 25.000 patiënten ondervraagd in zeven Europese landen: België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van dat onderzoek zijn te lezen in het rapport “Unheard, unseen and untreated: health inequalities in Europe today”.

Emmy Deschuttere: “De kern van het rapport is dat de meest kwetsbare mensen in Europa doelbewust worden uitgesloten van het zorgsysteem. Als je dakloos bent, geen papieren hebt of extreem arm bent is het bijna onmogelijk om aan zorg te raken.” 78,2 procent van de ondervraagden had geen enkele toegang tot de gewone zorg. In België is het cijfer het slechtst van alle zeven landen: 86,1 procent.