Europese Centrale Bank (ECB) bouwt noodsteun aan Europese economie af

In september had de ECB nog een inflatie van 1,7 procent vooropgesteld voor 2022. Voor 2021 was dat 2,2 procent. Ook voor 2023 lag de eerdere prognose lager (1,5 procent), maar voor 2024 blijft alles bij het oude. De ECB streeft een inflatie van 2 procent op de middellange termijn na, maar kan (tijdelijk) leven met licht hoger of lager cijfer.