Eerste Wikipediapagina geveild voor 750.000 dollar, opbrengst gaat naar advertentievrij sociaal medium

De eerste pagina die ooit op de online encyclopedie Wikipedia verscheen, is verkocht voor 750.000 dollar door veilinghuis Christie’s in New York. Ook de computer van oprichter Jimmy Wales, die destijds gebruikt werd om Wikipedia te creëren, werd verkocht voor 187.500 dollar. De online verkoop heette "The Birth of Wikipedia", en de opbrengst van de twee items gaat naar een advertentievrij sociaal medium.