Eindejaarscampagne in Brussel: Boudewijn moet jongeren van drank en drugs houden op de weg

Dat een campagne tijdens de eindejaarsperiode nodig is om jongeren te sensibiliseren, tonen de cijfers. Alcohol en drugs spelen een rol bij 13% van de ernstige ongevallen met doden en zwaargewonden in Brussel. Inge Paemen van Brussel Mobiliteit: "Vorig jaar heeft 14% van de Brusselse chauffeurs jonger dan 34 jaar toegegeven dat ze minstens één keer per maand lachgas heeft gebruikt, voor ze in de auto stapt. Daarom dat we de campagne hebben gelanceerd."