Europese stroomprijzen pieken enorm na problemen met Franse kerncentrales

“Vooral de gasprijs speelt daarbij een belangrijk rol. Die breekt record na record. Sinds begin november is die letterlijk verdubbeld. Daardoor wordt de stroom van gascentrales heel duur."

"Ook is de CO2-prijs heel hoog en dat wordt net als de gasprijs doorgerekend in de groothandelsprijzen. En omwille van het weer - we hebben heel weinig wind en zon - is het rendement van onze windparken en zonnepanelen veel minder dan gebruikelijk. Al die factoren zorgt voor heel veel druk op de markten en heel hoge prijzen in West-Europa”, concludeert de professor.