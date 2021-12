Fedasil opent nieuw opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers in Dilbeek

Het nieuwe centrum in Dilbeek zal specifiek minderjarigen die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen, opvangen. Zij volgen een ander traject dan volwassen asielzoekers: na een eerste kort verblijf in een observatie- en oriëntatiecentrum stromen de jongeren door naar een centrum als dat van Dilbeek. Daar verblijven ze in een afzonderlijke leefgroep, met een eigen team van begeleiders en opvoeders, die hen helpen op school en hen voorbereiden op een meer zelfstandig leven.

De opening van het centrum is voorzien voor maart 2022. Vlaams Belang verzet zich tegen de komst van het opvangcentrum.