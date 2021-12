Frauduleuze kredietverstrekkers lokken slachtoffers met valse "goedkope" leningen voor de eindejaarsperiode

De Facebookpagina "Krediet En Geld Lenen (Eerlijke Geldschieter)" is niet zo eerlijk als ze beweert. De profielfoto toont een man van middelbare leeftijd in pak en das, naar eigen zeggen geboren in Nederland en actief in Anderlecht. Hij belooft een "particuliere, serieuze en eerlijke geldschieter" te zijn, die bedragen vanaf 5000 euro kan uitlenen aan een voordelige intrestvoet van 3%. Dat is veel voordeliger dan bij andere verstrekkers van consumentenkrediet.



Maar het gaat hier om oplichting en identiteitsfraude. Op de foto zien we namelijk geen gulle geldschieter, maar Gediminas Vagnorius: een politicus uit Litouwen die in de jaren '90 tweemaal eerste minister was van dat land. Zijn foto is gestolen door fraudeurs.