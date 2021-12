Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak van jongeman (18) die overleed in Brusselse politiecel

Zondag werd in Brussel een jongeman van 18 jaar opgepakt voor diefstal. Vooraleer hij naar de cel werd overgebracht, werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. De jongeman leek onder invloed van verdovende middelen zoals medicijnen of drugs. In het ziekenhuis oordeelde de arts dat hij geen verdere verzorging nodig had, en de jongen werd opgesloten, in het cellencomplex van de federale politie in de Koningsstraat. Daar stond hij onder toezicht van de lokale politie.