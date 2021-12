Lochristi en Wachtebeke willen fuseren: "We kiezen liever zelf de bruid en wachten niet tot verplichte fusie"

"In plaats van af te wachten tot een verplichte fusie van hogerhand misschien opgedrongen wordt, kiezen we liefst zelf onze bruid", klinkt het bij Deswaene. "Wachtebeke is een logische keuze. We delen een provinciaal domein en er is een duidelijke klik tussen de inwoners." Daarnaast werken Lochristi en Wachtebeke ook al jaren succesvol samen in diverse samenwerkingsverbanden zoals de politiezone Puyenbroeck, brandweerzone centrum en intercommunale IDM.