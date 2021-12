Hove bestaat 750 jaar en viert dat met nieuwe reuzin "Moe Lies" naar beeld van eerste eeuweling in gemeente

Met het nieuwe jaar nadert in Hove ook een belangrijk jubileum, namelijk het 750-jarig bestaan van de gemeente. Om die verjaardag op gepaste wijze te vieren, maakt de gemeente een reuzin: Moe Lies. De reuzin treedt de bestaande reus Peer De Garde bij, die al langer door de straten in Hove marcheert.

"Peer De Garde is nog een champetter geweest bij ons. Hij was een hele strenge man. We vonden dat daarvoor een vrouwelijke tegenhanger moest komen", vertelt gemeenteraadslid Gerda Lambrecht (N-VA) op Radio 2 Antwerpen. "Moe Lies was een heel gekend figuur in Hove, want ze was in 1978 de eerste 100-jarige in de gemeente. Dat was toen een unicum, wat gepaard ging met een groot feest. Verder was Moe Lies ook heel actief in het verenigingsleven. Ze is dus heel representatief voor onze gemeente."